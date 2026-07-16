Нацгвардійці знищили російський бомбордувальник Су-24М

Бійці Національної гвардії знищили російський бомбардувальник Су-24М, що базувався на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму. Про це у четвер, 16 липня, повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Успішну операцію після ретельної підготовки виконали бойові водолази Центру спеціального призначення НГУ «Омега». Зазначається, що бомбардувальник уразили в момент, коли його готували до бойового вильоту для завдання ударів по Україні.

«Перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М, другий завдав повторного удару в район паливних баків, остаточно спричинивши його знищення», – розповів Олександр Півненко.

Су-24 – радянський і російський тактичний фронтовий бомбардувальник, призначений для завдання ракетно-бомбових ударів за будь-яких метеорологічних умов у будь-який час доби, зокрема на малих висотах, із прицільним ураженням наземних і надводних цілей.

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Су-24 здатний нести широкий спектр засобів ураження, серед яких керовані ракети класу «повітря – поверхня», далекобійні крилаті ракети, керовані та некеровані авіабомби, некеровані авіаційні ракети й ракети класу «повітря – повітря». Також літак є носієм тактичної ядерної зброї.

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російський ударний гелікоптер Мі-28 під час польоту над Бєлгородською областю.