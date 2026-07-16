Нацгвардійці знищили у Криму російський Су-24М під час підготовки до бойового вильоту
Бомбардувальник базувався на військовому аеродромі «Саки»
Бійці Національної гвардії знищили російський бомбардувальник Су-24М, що базувався на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму. Про це у четвер, 16 липня, повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
Успішну операцію після ретельної підготовки виконали бойові водолази Центру спеціального призначення НГУ «Омега». Зазначається, що бомбардувальник уразили в момент, коли його готували до бойового вильоту для завдання ударів по Україні.
«Перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М, другий завдав повторного удару в район паливних баків, остаточно спричинивши його знищення», – розповів Олександр Півненко.
Су-24 – радянський і російський тактичний фронтовий бомбардувальник, призначений для завдання ракетно-бомбових ударів за будь-яких метеорологічних умов у будь-який час доби, зокрема на малих висотах, із прицільним ураженням наземних і надводних цілей.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Су-24 здатний нести широкий спектр засобів ураження, серед яких керовані ракети класу «повітря – поверхня», далекобійні крилаті ракети, керовані та некеровані авіабомби, некеровані авіаційні ракети й ракети класу «повітря – повітря». Також літак є носієм тактичної ядерної зброї.
Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російський ударний гелікоптер Мі-28 під час польоту над Бєлгородською областю.