Головне управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 29 червня, оприлюднило ексклюзивні відеокадри спецоперації підрозділу «Артан», у ході якої було знищено російських військових на Запоріжжі.

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За інформацією ГУР, наприкінці травня 2026 року російські підрозділи розвідки повітряно-десантних військ намагалися штурмувати район селища Степногірськ із метою створення пропагандистської заяви про нібито захоплення населеного пункту.

Під прикриттям ночі, складних погодних умов і маскувальних засобів група противника змогла наблизитися до позицій українських сил. Водночас бійці спецпідрозділу «Артан» дозволили їм зайти в підготовлену зону та організували засідку. Перед початком бою російським військовим запропонували здатися, однак вони відкрили вогонь. Після цього, за версією української розвідки, групу було ліквідовано без втрат серед українських військових.

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«Противник намагався діяти за класичною доктриною сил спеціальних операцій: використав складні метеоумови та засоби радіоелектронного маскування для прихованого проникнення в урбан. Проте прорахований нами алгоритм дій та розвідка на випередження нівелювали ефект несподіванки», – розповів командир «Артану» Віктор Торкотюк.

Також повідомляється, що район бойового зіткнення у Степногірську був зачищений, а прапори противника, які могли використовуватися для пропаганди, були захоплені як трофеї.

Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ» у понеділок, 29 червня, повідомив про проведення диверсійної операції в районі хімічного комбінату «Азот» у Тульській області Росії.