Сергій Журавльов був заступником керівника теруправління БЕБ на Волині з липня 2024 року

Заступника керівника теруправління Бюро економічної безпеки у Волинській області Сергія Журавльова звільнили після того, як він не пройшов атестацію. Раніше журналісти Bihus.Info виявили у декларації посадовця та його родини дорогі автомобілі й елітну нерухомість, походження яких він пояснював допомогою батька.

Про звільнення Сергія Журавльова у вівторок, 21 липня, повідомили журналісти Bihus.Info. За їхніми даними, нині в Бюро економічної безпеки триває атестація працівників, яка має стати частиною «перезавантаження» відомства. Минулого тижня Журавльов її не пройшов.

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У березні цього року журналісти оприлюднили розслідування про майновий стан заступника керівника волинського БЕБ. У деклараціях посадовця вони виявили дорогі автомобілі BMW та Ford Mustang, а також елітну нерухомість, якою, за словами Журавльова, він користувався, хоча офіційно вона належить його батькові.

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Зокрема, у 2021 році батько посадовця придбав квартиру та паркомісце у житловому комплексі преміумкласу Delmar Lux у Дніпрі. Приблизно тоді ж він став власником близько 30 соток землі у селі Гореничі під Києвом.

Журналісти також звернули увагу на майно інших членів родини. У 2024 році сестра посадовця Тетяна Журавльова стала власницею офісного приміщення площею близько 160 м² у Дніпрі, а наприкінці 2021 року отримала частку у приміщенні майже на 240 м² у центрі міста, де нині працює хостел.

Сам Сергій Журавльов пояснював, що саме діяльність хостелу забезпечила різке зростання доходів його сестри. За 2024 рік вона задекларувала понад 7,5 млн грн доходу – у сім разів більше, ніж у попередні роки. За словами посадовця, приміщення придбали за дуже низькою ціною, а фінансово родині допоміг його батько, який раніше займався бізнесом на Донеччині.

«Реєстр ведеться централізовано з 2010 року, а весь бізнес батько з 2010 року почав продавати. Тому ті доходи можуть не міститися в централізованому реєстрі. Характер економіки нашої держави включав такі розрахунки, як готівка, бартер, інші валютно-обмінні операції», – зазначив він.

За інформацією Bihus.Info, після 2014 року батьки посадовця залишилися жити на окупованій частині Донеччини. Використовуючи агрегатори витоків російських баз даних, журналісти встановили, що вони отримали російські паспорти.

Журавльов пояснював це сімейними обставинами та необхідністю доглядати за літніми родичами. Також він стверджував, що ще із середини 2000-х років його батько інвестував у нерухомість у Криму, тому не зміг залишити окуповані території, аби не втратити майно. За словами посадовця, батько також періодично перебуває в Італії, де нібито придбав нерухомість.

Після виходу цього розслідування з посади також звільнилася керівниця територіального управління БЕБ у Волинській області Лариса Ревіна. Журналісти повідомляли, що її 68-річна мати стала співвласницею паливного бізнесу, який після створення почав отримувати мільйонні прибутки. Сама Ревіна заявляла, що майже нічого не знає про діяльність компанії, хоча БЕБ здійснює моніторинг ринку пального в регіоні.

Сергій Журавльов народився у 1989 році в Дніпрі. Працював у Державній податковій службі, органах прокуратури, Державному бюро розслідувань, був радником голови Дніпровської районної державної адміністрації. Посаду заступника керівника територіального управління БЕБ у Волинській області він обіймав із липня 2024 року.