Підозрюваним загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили двох рівненських лікарів, які за 2500 доларів оформляли чоловікам фіктивну інвалідність. За скоєне їм загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна. Про це у вівторок, 21 липня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури Рівненської області.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, організатором схеми був 55-річний лікар-хірург і член експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення. За даними слідства, він залучив 44-річного ортопеда-травматолога Рівненської центральної міської лікарні.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Лікарі виготовляли для клієнтів фіктивну медичну документацію про нібито наявні травми та захворювання. Надалі ці довідки використовували як підставу для проходження комісії та незаконного отримання III групи інвалідності. Вартість таких послуг становила 2 500 доларів з людини.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними слідства, у травні цьогоріч один із клієнтів передав медикам першу частину хабаря – 1000 доларів, а решту вони отримали у липні після оформлення необхідних документів.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи підозрюваних правоохоронці вилучили готівку, медичну документацію, чотири мобільні телефони та інші докази. Зокрема, у 55-річного лікаря виявили 83 840 доларів, 1460 євро та 5710 грн. За актуальним курсом валют ця сума перевищує 3,8 млн грн.

Обом лікарям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. 55-річного лікаря взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 грн, яку він сплатив. 44-річному фігуранту призначили цілодобовий домашній арешт. Крім того, щодо організатора схеми окремо розслідують можливе незаконне декларування майна.