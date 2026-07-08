Обвинувачений Богдан Масюк працює завідувачем неврологічного відділення Зарічненської багатопрофільної лікарні

Зарічненський районний суд Рівненської області виніс вирок невропатологу Богдану Масюку та його дружині Альоні Масюк у справі про хабарництво. Подружжя отримало 7000 доларів від військовозобов’язаного за оформлення документів, які мали стати підставою для відстрочки від мобілізації. За скоєне обом призначили штрафи.

Як йдеться у вироку від 1 липня, наприкінці листопада 2025 року Альона Масюк дізналася, що її знайомий шукає можливість оформити відстрочку від мобілізації через догляд за батьками. Вона запропонувала за 7000 доларів допомогти з отриманням необхідних документів.

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До реалізації схеми жінка залучила свого чоловіка – завідувача неврологічного відділення Зарічненської багатопрофільної лікарні та позаштатного члена ВЛК Богдана Масюка. Згідно з матеріалами справи, лікар оформив фіктивні висновки про нібито стаціонарне лікування батьків військовозобов’язаного та видав документи з рекомендацією звернутися до лікарсько-консультативної комісії для встановлення потреби в постійному догляді.

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За даними слідства, згодом на підставі цих документів ЛКК видала необхідні висновки. Комісія селищної ради підтвердила факт догляду за батьками сином, що дозволило йому оформити відстрочку від мобілізації.

Першу частину хабаря у розмірі 4000 доларів Альона Масюк отримала 21 січня 2026 року. Ще 3000 доларів їй передали 3 березня після завершення оформлення документів. Одразу після отримання другої частини грошей жінку затримали правоохоронці.

Суддя Андрій Дідик затвердив угоди подружжя про визнання вини. Альону Масюк визнали винною за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами за попередньою змовою) та оштрафували на 302 719 грн. Богдана Масюка визнали винним у пособництві в одержанні неправомірної вигоди за вплив на службових осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України) і призначили 85 тис. грн штрафу.

Крім того, суд стягнув із засуджених загалом 13,4 тис. грн витрат на проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.