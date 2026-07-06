Іван Габорець очолює Березнівський ЦПМД з 2011 року

Березнівський районний суд визнав винним у хабарництві депутата Рівненської районної ради від партії «Європейська солідарність» та директора Березнівського центру первинної медичної допомоги Івана Габорця. Посадовець отримав 1500 доларів від чотирьох військовозобовʼязаних за оформлення медичних висновків, необхідних для відстрочки від мобілізації. Суд призначив йому 68 тис. грн штрафу та на три роки заборонив працювати у складі лікарських комісій.

Як йдеться у вироку від 29 червня, наприкінці березня 2026 року Іван Габорець запропонував військовозобовʼязаному допомогти з оформленням відстрочки від мобілізації. Як член лікарсько-консультаційної комісії він міг організувати видачу медичних висновків про те, що батьки чоловіка не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе й потребують постійного стороннього догляду. Надалі ці документи мали стати підставою для отримання відстрочки.

9 квітня 2026 року директор медзакладу отримав 600 доларів за оформлення висновків ЛКК для батька та матері військовозобовʼязаного. Згодом він погодився виготовити аналогічні документи ще для трьох людей – родичів кума цього чоловіка. За це посадовцю передали ще 900 доларів.

Загалом Іван Габорець отримав 1500 доларів неправомірної вигоди. 61-річний обвинувачений визнав вину та уклав відповідну угоду із прокурором.

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Суддя Нінель Мельничук визнала Івана Габорця винним за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) й призначила 68 тис. грн штрафу з трирічною забороною обіймати посади та працювати у складі лікарсько-консультаційних та лікарсько-експертних комісій. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Іван Габорець очолює Березнівський центр первинної медичної допомоги з 2011 року. Під час розслідування його відсторонили від посади до 6 липня 2026 року. У 2015 році Габорця обрали депутатом Березнівської районної ради від партії «Блок Петра Порошенка “Солідарність”», а у 2020 році – депутатом Рівненської районної ради від «Європейської солідарності».

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У раді він входить до складу постійної комісії з питань охорони здоров'я, екології, Чорнобильських проблем, соціального захисту населення, учасників АТО, бойових дій та членів їхніх сімей.