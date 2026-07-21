Будівництво заводу з переробки картоплі уже стартувало

Поблизу Черкас, в Степанківській громаді, на території індустріального парку «Біосенс» розпочали будівництво заводу з перероблення картоплі, який має стати найбільшим в Україні. Першу чергу підприємства планують запустити наприкінці 2026 року або на початку 2027-го. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський 21 липня.

Наразі будівельники монтують металеві конструкції стін і даху виробничого корпусу площею 6,5 тис. м². Обладнання для підприємства вже доставили на майданчик.

Першу чергу заводу спеціалізуватимуть на виробництві картопляного борошна. Потужність підприємства становитиме 25 тис. тонн продукції на рік, а обсяг інвестицій – 960 млн грн.

За словами Дмитра Кисилевського, зараз Україна повністю залежить від імпорту картопляного борошна. Його використовують у хлібопекарській, кондитерській і м’ясопереробній промисловості, а також для виробництва соусів та харчових сумішей швидкого приготування.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Депутат вважає, що після запуску заводу Україна зможе не лише забезпечити власні потреби у картопляному борошні, а й експортувати його.

Паралельно на території індустріального парку розширюють під’їзну дорогу та підключають підприємство до газових мереж. На ці роботи уряд виділив 24,7 млн грн за умов співфінансування: половину вартості покриває держава, решту – ініціатор проєкту. Індустріальний парк також готує заявку на додаткове державне фінансування інженерної та транспортної інфраструктури.

Другу чергу заводу планують будувати у 2027 році. Вона передбачає виробництво картоплі фрі потужністю від 60 тис. до 150 тис. тонн на рік. Орієнтовний обсяг інвестицій становить 2,5 млрд грн.

Чому будівництво картоплепереробного заводу є важливим?

За словами Кисилевського, українські мережі McDonald’s і KFC наразі імпортують картоплю фрі через відсутність в Україні необхідних технологій вирощування та промислового перероблення відповідних сортів картоплі.

Для будівництва третьої черги заводу, яка також вироблятиме картоплю фрі, планують залучити ще близько 3 млрд грн.

У ЖК Big Ben від девелопера РІЕЛ враховано сучасний запит на енергетичну незалежність і стабільність роботи інженерних систем. У проєкті передбачені заходи з генерації та акумуляції електроенергії – це інфраструктурне рішення, яке підвищує довгострокову ліквідність об’єкта та його привабливість на ринку. Для мешканців це означає стабільність і комфорт навіть у періоди перебоїв з електропостачанням, а для інвестора – додатковий фактор цінності.

У перспективі на території індустріального парку також хочуть збудувати сховище для 20 тис. тонн картоплі, підприємство з перероблення картопляної шкірки на білок і крохмаль, а також тепличне господарство з когенераційною установкою.

Для реалізації цих проєктів площу індустріального парку планують збільшити з 29,6 до 40 га. Ще одну сусідню ділянку площею 60 га розглядають як резервну.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Індустріальний парк «Біосенс» уряд зареєстрував у серпні 2025 року. Його концепція передбачає створення до 500 робочих місць і залучення майже 970 млн грн інвестицій.