«Пожмашина» будує новий завод у Львові

Компанія «Пожмашина» отримала кредит на 500 млн грн від банку ПУМБ для будівництва нового заводу в індустріальному парку «Формація» у Львові. Про це пише «Інтерфакс-Україна». За словами власника компанії Олега Авер’янова, кредит видано на п’ять років під 5% річних у гривні. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становитиме до 20 млн доларів.

Про намір збудувати новий завод із виробництва спецавтомобілів «Пожмашина» оголосила на початку 2025 року. Тоді компанія оцінювала інвестиції в проєкт у 15 млн доларів.

Зауважимо, що «Пожмашина» є одним із провідних українських виробників пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. До повномасштабного вторгнення основні виробничі потужності підприємства були розташовані поблизу Прилук на Чернігівщині, але навесні 2022 року компанія релокувала частину виробництва на Львівщину.

Компанію контролює колишній заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій та очільник чернігівської обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка Олег Авер’янов.

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Водночас Авер’янов зазначив, що компанія не є експортоорієнтованою, хоча має власну структуру в Польщі, через яку реалізує продукцію на європейських ринках.

«Щодо сегмента спецтехніки, то продати пожежну машину в Німеччину чи Францію досить складно, хоча можна продати в Румунію, в Болгарію», – зазначив він.

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Додамо, що індустріальний парк «Формація» («Сигнівка») у Львові, де розміщують нове виробництво «Пожмашини», створено на 30 га комунальної землі у партнерстві Львівської міськради, KSE, Мінекономіки та Alterra Group. Загальна площа майбутніх виробничих приміщень перевищить 148 тис. м², а завершити всі черги проєкту планують до кінця 2028 року.

Першу чергу парку запустили восени 2025 року, і серед перших великих резидентів опинилася саме «Пожмашина», яка у 2025 році підписала угоду про будівництво власного заводу на цій території з орієнтовним строком реалізації близько двох років.

Детально про усі індустріальні парки Львівщини читайте за посиланням.