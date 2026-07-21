Між братом нареченого та російськомовною туристкою спалахнув конфлікт

У Грузії затримали чоловіка після конфлікту з російськомовною іноземкою під час весілля. Постраждала заявляє, що напад стався через те, що вона розмовляла російською, тоді як захист затриманого стверджує, що причиною стали провокаційні дії туристок. На тлі арешту в Тбілісі у понеділок, 20 липня, пройшли акції протесту на підтримку чоловіка. Про це повідомляють Civil Georgia та Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Відомо, що інцидент стався в готелі Agarani Estate у Телаві. За версією правоохоронців, іноземки з балкона свого номера ображали гостей весілля грузинів та облили водою музичне обладнання. Після цього брат нареченого Георгій Чігладзе піднявся до їхнього номера, де між сторонами виникла сутичка. Під час конфлікту чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень, внаслідок чого її госпіталізували для надання медичної допомоги.

У мережі опублікували відео, на якому потерпіла каже: «Ти в моїй кімнаті», а Чігладзе відповідає: «Ти в моїй країні, мерзотнице».

Адвокат затриманого Лаша Капанадзе заперечує, що напад був пов'язаний із мовою. За його словами, російськомовні туристки самі спровокували конфлікт – кричали «Горько!», плювали на гостей та облили рідиною музичну апаратуру. Захисник також стверджує, що чоловік діяв у межах самооборони. За його словами, одна з туристок схопила Чігладзе за шию та вдарила його в груди, після чого він, захищаючись, влучив їй ліктем в обличчя.

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За словами подруги постраждалої Поліни Курти, чоловік прийшов до їхнього номера після того, як почув, що дівчата розмовляють російською мовою на балконі. Вона стверджує, що номер кімнати нападник нібито дізнався через працівників готелю.

Ще одна учасниця компанії розповіла, що вони відпочивали в номері з балконом, який виходив на майданчик, де святкували весілля. Після того, як одна з дівчат відкрила пляшку шампанського, гості весілля заявили, що вони нібито пошкодили діджейське обладнання. Згодом між сторонами виникла словесна перепалка, після якої чоловік піднявся до номера та звинуватив дівчат у тому, що вони розмовляють російською мовою й заважають святкуванню.

Георгія Чігладзе заарештували, йому інкримінують умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень. За цією статтею грузинського законодавства йому загрожує покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Після арешту Чігладзе в Тбілісі відбулася акція протесту. Її учасники пройшли ходою від будівлі парламенту до урядової канцелярії, вимагаючи звільнення затриманого. Під час мітингу протестувальники скандували антиросійські гасла, зокрема «Путін – х*йло», а також вигукували: «Це Грузія, і в Грузії ми нікому не дозволимо принижувати грузинів!» та «Геть гнилу імперію Росії!».