Засуджений був головним судмедекспертом Прикарпаття з 2014 по 2021 рік

Верховний Суд залишив у силі вирок колишньому начальнику Івано-Франківського обласного бюро судмедекспертизи Ігорю Іваськевичу. Затриманий на хабарі посадовець проведе за ґратами 5 років, а все його майно конфіскують.

48-річний Ігор Іваськевич був головним судмедекспертом Прикарпаття з 2014 по 2021 рік. У 2020 році він вимагав 4 тис. доларів від підлеглого – санітара Галицького міжрайонного відділення, який прагнув перевестися на посаду лікаря-судмедексперта обласного бюро. Аби уникнути викриття, Іваськевич спілкувався з кандидатом виключно через посередника – іншого підлеглого.

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«У жовтні 2020 року посадовець підписав наказ про призначення. Після цього новоспечений лікар передав посереднику на території автомийки обумовлену суму. Посередник залишив собі тисячу доларів, а решту – 3 тис. доларів – віддав керівнику під час особистої зустрічі. Засуджений заховав отримані гроші в гаражі своєї матері, де їх згодом вилучили правоохоронці», – нагадали в Івано-Франківській обласній прокуратурі у вівторок, 21 липня.

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У квітні 2025 року Івано-Франківський міський суд виправдав Ігоря Іваськевича, однак 13 січня 2026 Тернопільський апеляційний суд визнав посадовця винним у хабарництві і призначив йому 5 років позбавлення волі.

Своєї вини посадовець так і не визнав і намагався оскаржити вирок у Верховному Суді. Він продовжував наполягати, що вилучені гроші – це повернення боргу від потерпілого. Як доказ, Іваськевич надав свою виправлену декларацію за 2021 рік, де вказана сума. Однак суд взяв до уваги те, що посадовець вніс зміни у декларацію через пів року після викриття на хабарі.

Дослідивши всі матеріали справи, Верховний Суд залишив без змін вирок Іваськевичу – 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням владних, організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки.