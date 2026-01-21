Апеляційний суд скасував виправдувальний вирок начальнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи

Тернопільський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок обвинуваченому в хабарництві начальнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи (ОБСМЕ) Ігорю Іваськевичу і призначив йому 5 років позбавлення волі.

Посадовця затримали у 2020 році після отримання 4 тис. доларів хабаря за призначення медбрата судово-медичним експертом. У квітні 2025 року Івано-Франківський міський суд виправдав Ігоря Іваськевича, не знайшовши в його діях складу кримінального правопорушення.

Прокурор мотивував апеляцію тим, що колегу Ігоря Іваськевича, який брав участь в отриманні хабаря, суд першої інстанції допитував як свідка, а не обвинуваченого, і його версія про повернення начальнику Івано-Франківського ОБСМЕ позики у 3 тис. доларів нічим не доведена.

Суд ще раз ознайомився з документами, зокрема протоколами негласних слідчих дій та наказами про призначення нового судмедексперта ОБСМЕ, підписаними Ігорем Іваськевичем за кілька днів перед отриманням хабаря.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Тиха визнала Ігоря Іваськевича винним у хабарництві і призначила йому 5 років ув’язнення з позбавленням права 3 роки обіймати посади, пов’язані з виконанням владних, організаційно-розпорядчих функцій в правоохоронних органах з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності.