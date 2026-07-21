Україна почала приймати поставки бітуму з Греції

Компанія «Енерго Трейд» здійснила найбільше у своїй історії пряме морське постачання дорожнього бітуму з Греції. До порту Ізмаїл у липні танкер доставив 6500 тонн продукції Bitumen 70/100, виробленого грецькою компанією Motor Oil (Hellas). Про це повідомила компанія у понеділок, 21 липня.

Поставлений бітум відповідає європейським стандартам якості, має необхідні сертифікати та використовується для будівництва й ремонту автомобільних доріг. Після прибуття судна компанія організувала доставку продукції українським споживачам. За тиждень увесь обсяг бітуму відвантажили дорожньо-будівельним компаніям, асфальтобетонним заводам та іншим партнерам по всій Україні.

У «Енерго Трейд» зазначили, що досі український ринок дорожнього бітуму у 2026 році переважно забезпечувався поставками з Румунії, Польщі та Литви. На думку компанії, відкриття нового маршруту з Греції має диверсифікувати джерела імпорту та підвищити надійність постачань.

За даними галузевого видання enkorr, у першому півріччі 2026 року «Енерго Трейд» імпортувала 54,8 тис. тонн бітуму, що становить 38% від загального обсягу його постачань в Україну.

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Водночас, за даними консалтингової групи «А-95», за січень–червень 2026 року Україна імпортувала 144,5 тис. тонн бітуму. Це у 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Для порівняння, за весь 2025 рік імпорт цього матеріалу становив 190 тис. тонн.

Бітум є основним компонентом для виробництва асфальту та широко використовується у дорожньому будівництві. У попередні роки світовий ринок зіткнувся з дефіцитом цієї продукції через перебої з постачанням, спричинені війною на Близькому Сході.