Затримання громадян Колумбії з Медини Аранда Хосе Арона та Анте Александера відбулося ще у липні цього року

Двох колишніх поліцейських спецназівців з Колумбії, які брали участь у бойових діях на боці Збройних сил України у складі Іноземного легіону, затримали під час пересадки в аеропорту столиці Венесуели Каракаса. Пізніше їх видали Росії, пише у суботу, 31 серпня американське видання Politico.

Затримання громадян Колумбії з Медини Аранда Хосе Арона та Анте Александера відбулося ще у липні цього року, однак відомо про це стало лише зараз.

Як повідомляється, чоловіки привернули увагу венесуельських силовиків нашивками на військових рюкзаках, після чого були затримані. Згодом Венесуела видала їх Москві. 30 серпня російська ФСБ опублікувала кадри з фрагментами допитів спецназівців вже на російській території, але не повідомляла подробиці затримання.

Як повідомляють російські пропагандисти, обидва колумбійці перебувають під вартою в московському СІЗО «Лефортово», проти них порушено справу про найманство.

Politico зазначає, що видача Венесуелою іноземних громадян Росії є першим таким випадком. За російським законодавством їм загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

Джерела видання припускають, що видача затриманих колумбійців Москві та публікація кадрів допитів спрямовані на те, щоб завадити іншим іноземцям вступати до збройних сил України, а також показати особливий рівень стосунків та довіри Росії з Венесуелою.