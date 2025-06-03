Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав справу через ознаки порушення у діях двох найбільших виробників курячих яєць – це групи компаній «Авангард» та Ovostar Union. Перші виробляють та постачають на ринок продукцію під торговою маркою «Квочка», другі – під маркою «Ясенсвіт».

У повідомленні комітету йдеться про те, АМКУ почав вивчати причини підвищення цін на курячі яйця, зокрема, у жовтні 2024 року. Під час дослідження він проаналізував господарські показники найбільших виробників та виявив в їхніх діях ознаки порушення конкурентного законодавства.

У підсумку, наприкінці травня поточного року, комітет розпочав розгляд справи щодо групи компанії «Авангард» та групи компаній «Ovostar Union» за підозрою у змові під час формування ціни на курячі яйця «без об’єктивних на те причин на ринку».

«Відповідні групи компаній є найбільшими виробниками курячих яєць у шкаралупі та, відповідно, мають вплив на цей ринок», – йдеться в повідомленні.

Як писав ZAXID.NET, в Україні є три великі виробники, які посідають понад половину ринку – це групи компаній Avangard Олега Бахматюка (ТМ «Квочка»), Ovostar Union Боріса Бєлікова та Віталія Вересенка (ТМ «Ясенсвіт»), Yednist’ Group Андрія Милованова, Михайла Жихарєва, Миколи Скляра та інших (ТМ «Це – Яйце!»).

Розслідування АМКУ, розпочате торік, це вже друге з початку війни і втретє за останні 10 років. Попереднє дослідження було оголошене в жовтні 2022 року. Тоді сталася ситуація, схожа з нинішньою. Яйця об’єктивно мали подорожчати через втрату підприємств в перші місяці війни, інфляцію і девальвацію, а також прогнозовану сезонність. Але на тлі цих проблем високому росту цін сприяла концентрація на ринку.

У березні 2023 року АМКУ опублікував дослідження щодо зловживань на ринку в 2016-2020 роках. За результатами виявлених порушень, АМКУ оштрафував учасників ринку на 10,7 млн грн. Штрафи були виплачені без судових суперечок.

Головною причиною того, що Антимонопольний комітет майже 10 років досліджує яєчний картель, є те, закон не встановлює жодних обмежувальних термінів для розслідування.