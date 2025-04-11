В Україні прогнозують подальше подорожчання яєць: нині середня вартість десятка яєць становить близько 76,4 грн, але ціна може збільшитися щонайменше на 10% у найближчі тижні. Причиною такого стрибка є сезонне зростання попиту перед Великодніми святами, інфляція, подорожчання кормів для курей, а також ймовірна змова власників птахофабрик.

Із кінця жовтня минулого року і до початку цього року ціни на яйця зростали шаленими темпами, йдеться в даних аналітики «Українського клубу аграрного бізнесу». Попри те, що згодом яйця дещо подешевшали, наразі ціни вже як понад місяць продовжують зростати. Згідно з даними статистики, за рік – з березня 2024 року до березня 2025 року – їхня вартість збільшилась одразу на 44,7%. Від січня до лютого поточного року яйця подорожчали на 3,5%, а, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, – на 1,8%.

Як пише «Мінфін» ціни на яйця в роздріб зросли навіть більше, ніж показує офіційна статистика. Наприклад, десяток курячих яєць «Квочка» категорії С1 на 1 лютого коштував у середньому 60,97 грн, а на 1 березня — вже 74,68 грн. Яйця «Ясенсвіт» за цей період подорожчали з 70,78 до 73,83 грн за десяток. Продукти деяких торгових марок вже продаються дорожче за 100 грн за десяток.

Очевидні причини зростання

Заступник голови «Всеукраїнської аграрної ради» Денис Марчук розповів, що останнім часом знову подорожчали корми, плюс птахівники змушені були збільшити витрати на утримання птиці взимку (потрібно обігрівати приміщення). Це стало однією з причин подорожчання яєць у роздріб.

«70% у собівартості виробництва яєць – це комбікорми, а кукурудзи залишилося не так багато, і до нового врожаю дешевшати вона точно не буде. Крім того, по кишенях птахівників сильно б'є підвищення цін на енергоносії – електрику та газ», – пояснив голова «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзін.

За прогнозами Марчука, до Великодня вартість зросте ще приблизно на 10%, оскільки традиційно в цей час спостерігається збільшений попит на яйця. Такої ж думки дотримується Пендзін. «Буде ще плюс 10% до цінника», – вважає він. Але з кінця квітня цінники знову можуть піти донизу, яйця можуть подешевшати навіть на 20−30% від сьогоднішніх цінників, вважає Марчук. Це пов’язано із сезонним чинником — навесні зростає пропозиція від приватних домогосподарств.

Великий вплив на прайси українських птахівників надає експорт. У січні-березні цього року за кордон відправили 496 млн яєць, що вдвічі більше ніж було минулого року. Високі експортні темпи зберігаються й надалі.

Що робиться для регулювання

На початку квітня Антимонопольний комітет (АМКУ) застеріг 10 найбільших виробників яєць від створення штучного дефіциту перед Великоднем. За даними регулятора, нарощування обсягів експорту курячих яєць «коштом зменшення обсягів їх реалізації на внутрішньому ринку може призвести до створення штучного дефіциту та підвищення цін для кінцевих споживачів». Наразі АМКУ проводить дослідження коливання цін на курячі яйця.

Яєчна змова

Як раніше писав телеграм-канал «Монополіст» (його модерує економічний журналіст Сергій Головньов), загалом рекордному зростанню цін сприяє висока концентрація виробників на ринку.

Зазначається, що АМКУ восени 2024 року оголосив про початок дослідження щодо концентрації на ринку яєць. Це було вже вдруге з початку війни і втретє за останні 10 років. Попереднє дослідження було оголошено в жовтні 2022 року. Тоді сталася ситуація, схожа з нинішньою. Яйця об’єктивно мали подорожчати через втрату підприємств в перші місяці війни, інфляцію і девальвацію а також прогнозовану сезонність. Але на тлі цих проблем високому росту цін сприяла концентрація на ринку.

У березні 2023 року АМКУ опублікував дослідження щодо зловживань на ринку в 2016-2020 роках. За результатами виявлених порушень, АМКУ оштрафував учасників ринку на 10,7 млн грн. Несподівано штрафи були виплачені без судових суперечок, як це зазвичай буває.

«Воно й не дивно. Річний обсяг ринку навіть в довоєнних цінах був понад 50 млрд грн на рік», – зазначається в тексті «Монополіста».

Як свідчать дані статистики, у грошах яєчний експорт торік стягнув майже на 60 млн доларів, що на 10,8% перевищило показники 2023 року.

Загалом, в Україні є три великі виробники, які посідають понад половину ринку – це групи компаній Avangard Олега Бахматюка (ТМ «Квочка»), Ovostar Union Боріса Бєлікова та Віталія Вересенка (ТМ «Ясенсвіт»), Yednist’ Group Андрія Милованова, Михайла Жихарєва, Миколи Скляра та інших (ТМ «Це – Яйце!»)

Також серед великих виробників – птахофабрика «Тернопільська» Петра Сачика (ТМ «Добре яйце») птахофабрика «Поділля» Миколи Янковського та його сина Ігоря (ТМ «Подільське яйце»), птахофабрика «Крупець» сім’ї Володимира Варфалюка (ТМ «Крупець»), «Авіс-Україна» сім’ї Сергія Калашника (ТМ «Вільний вигул»).

«Вочевидь, результати досліджень, розпочатих в 2022 році і зараз будуть оприлюднені не раніше 2027 року. Але навряд чи погрози і розміри штрафів зруйнують яєчний картель», – пише «Монополіст».

Головною причиною того, що Антимонопольний комітет майже 10 років досліджує яєчний картель, є те, закон не встановлює жодних строків, які обмежували би комітет у дослідженні чи розслідуванні, повідомляли раніше правники незалежного громадського проекту «Ліга антитрасту».

«Антимонопольний комітет може безкінечно довго досліджувати діяльність впливових агробізнесменів, що мають своїх лобістів у владі. Проте оскільки виразної та зрозумілої реакції з боку конкурентного відомства на дії учасників ринків яєць та олії щодо можливих зловживань уже багато років немає, то відповідно ринок, з погляду бізнесових підходів, розуміє, що можна продовжувати та навіть посилювати підвищення цін», – йшлося в повідомленні.