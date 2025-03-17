«В Україні податки для ФОПів зростуть до 18%» – новини з таким заголовком кілька днів ширяться у соцмережах та онлайн-медіа. Багатьох підприємців це шокувало, адже менш ніж півроку тому податки для них вже підвищували, зокрема збільшили ставку військового збору, а низку ФОПів, які раніше не сплачували його, зобов’язали це робити.

Згодом міністерство фінансів відреагувало на звістку про можливе підвищення податків і заявило, що жодних змін у податкових ставках наразі не планується. Але з цією ситуацією не все так однозначно. Чому? Читайте пояснення ZAXID.NET.

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Першою новину про плановане підвищення податків для ФОПів на спрощеній системі до 17%, об’єднання другої та третьої груп, тотальне встановлення касових апаратів тощо повідомила агенція «РБК-Україна». Журналісти у своїй статті послалися на звіт міністерства фінансів про стан виконання «Національної стратегії доходів» у 2024 році. Опісля новина із заголовками по істотне підвищення податків розлетілась по інших сайтах, а також у соцмережах. Наприклад, її поширив канал «Труха», який має 2,72 млн читачів і водночас неоднозначну репутацію.

Загалом інформація про підвищення податків викликала хвилю обурення у підприємців, адже востаннє податки підвищували нещодавно – у листопаді минулого року.

«Канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки»

У понеділок, 17 березня, міністерство фінансів заперечило інформацію про збільшення податків для ФОП. Разом із тим звинувативши тих, хто поширив новину, у маніпуляції.

«Анонімні Телеграм канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер», – зазначила пресова служба міністерства (орфографія допису збережена).

Міністерство також заявило, що зміни у спрощеній системі оподаткування почнуть розглядатися лише після виконання низки передумов. Зокрема, йдеться «про забезпечення безпеки даних та доступу до інформації про фінансові операції платників податків». Будь-які законодавчі ініціативи про зміни у системі оподаткування ФОПів проходитимуть публічне обговорення, твердять у міністерстві фінансів. До цього процесу залучать «представників бізнесу, громадськість, державні органи та міжнародних партнерів». Остаточне рішення ухвалюватиме Верховна Рада після відкритих дискусій, кажуть в міністерстві.

Себто, це означає, що наразі, принаймні цьогоріч, жодного стрімкого підвищення податків для ФОПів-спрощенців не буде.

Але є одно «але»

Насправді, міністерство фінансів хоче підвищення податків для підприємців-спрощенців, хоче також змінити умови їхньої діяльності і відкрито декларує це. І ось чому.

Наприкінці 2023 року міністерство розробило та ухвалило так звану Національну стратегію доходів до 2030 року. Її текст можна переглянути на сайті міністерства, він там був розміщений ще 1,5 року тому. Для ФОПів найцікавішою є сторінки 60-61.

У цій стратегії чорним по білому написано, що підприємців другої та третьої груп треба об’єднати у одну, потім збільшити їм єдиний податок, а згодом за допомогою збільшених податків підштовхувати їх до «добровільного переходу на загальну систему оподаткування доходів». Для об’єднаної групи податки будуть в розмірі від 3% до 17%. Ставка залежатиме від галузі діяльності (менше будуть платити торговці, більше – ті, що надають послуги).

Якщо «Національну стратегію» втілять у життя, то це означатиме, що податки для ФОПів захмарно зростуть. Наприклад, ФОП, що надає послуги, замість теперішніх 5% податку від доходу +1% військовий збір+фіксований єдиний соцвнесок (1760 грн у 2025 році) платитиме або 17% від доходу+соцвнесок, або 18% податку на прибуток, 22% ЄСВ та 5% військового збору на загальній системі.

Передбачене, що ставки єдиного податку для юросіб третьої групи (нині це 5%) будуть поступово збільшувати до 18%. Цей процес триватиме три роки, а після трьох років юридичним особам взагалі заборонять користуватись єдиним податком.

Кількість підприємців першої групи на спрощеній системі оподаткування планують скоротити, дозволивши працювати лише тим, хто займається «високомаржинальними» видами бізнесу.

На думку авторів стратегії ­– міністерства фінансів ­– такі зміни сприятимуть «обмеженню зловживань, підтримці малого бізнесу та усуненню викривлень конкуренції».

«Враховують рекомендації»

Торік очільник аналітичного центру «Case Україна» Дмитро Боярчук поширив на урядовому сайті петицію про зміну «Національної стратегії доходів». Він, зокрема, вказував на звуження у документі використання спрощеної системи оподаткування, що може ускладнити життя для малого та мікробізнесу. За короткий час вона набрала потрібні 25 тис. голосів.

Невдовзі премʼєр-міністр і міністерство фінансів надали на неї відповідь, зазначивши, що стратегію переглядати наразі не планують.

«Основні положення Національної стратегії узгоджені з МВФ, враховують міжнародну практику оподаткування, євроінтеграційні процеси, рекомендації Світового банку та Організації економічного співробітництва та розвитку», – йдеться у відповіді Кабміну на петицію.

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Загалом стратегія доходів є не обов’язковим, а рекомендаційним документом. Це план, на підставі до якого в країні робитимуть подальші зміни податкового законодавства.

Щоби змінити чинну спрощену систему оподаткування для підприємців, зокрема й ставки податків, потрібне схвалення Кабінету міністрів, потім відповідний проект закону має підтримати профільний комітет Верховної Ради, проголосувати депутати, а потім ухвалений закон має підписати президент.