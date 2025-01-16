Покупки українців на закордонних сайтах можуть суттєво зрости в ціні

Голова парламентського комітету з питань фінансів, народний депутат від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону податком на додану вартість (ПДВ). Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт пропонує внести зміни до Митного і Податкового кодексів Україні. Він передбачає, що:

товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості;

ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише якщо їх вартість перевищує 150 євро;

за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запроваджується можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів – маркетплейсом чи іншою подібною платформою, через яку постачається товар;

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС – тобто автоматизувати процес митного оформлення.

Що це означає

Нагадаємо, ставка ПДВ в Україні становить 20%. Це означає, що ціна покупок українців на закордонних сайтах може суттєво зрости. Принаймні, на суму ПДВ та адміністрування податку продавцем.

Окрім ПДВ, в проєкті закону також ідеться про сплату мита за посилки, ціна яких перевищує 150 євро.

Зараз у випадку замовлення на закордонному маркетплейсі на суму, наприклад, 170 євро, потрібно сплатити ПДВ 20% із суми, що перевищує ліміт у 150 євро – з 20 євро. Також потрібно сплатити 10% ввізного мита.

У випадку ухвалення змін до законодавства, потрібно буде заплатити ПДВ з посилки будь-якої вартості – з усієї суми. А в разі перевищення ліміту в 150 євро – ще й 10% ввізного мита. Іншими словами, покупка обійдеться вже не в 170 євро, а в понад 200.

Які посилки оподатковувати не будуть

За словами Данила Гетманцева, у разі ухвалення законопроєкту, українці зможуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро. Проте ідеться не про покупки на закордонних сайтах, а про надсилання товарів фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети. Іншими словами, це стосувтаиметься невеличких відправлень від родичів і друзів.

Хто ініціатор оподаткування посилок

Раніше ішлося про ініціативу запровадити ввізне мито на всі закордонні посилки українців. Проте ця ідея була розкритикована. На думку експертів, адміністративний ресурс, потрібний для цієї роботи, перевищив би можливі надходження до бюджету.

Щодо оподаткування посилок ПДВ, за словами Данила Гетманцева, до парламенту звернулися представники бізнесу:

Європейська бізнес асоціація (ЕВА);

Асоціація ритейлерів України RAU;

Американська торговельна палата в Україні (АСС);

Федерація роботодавців України (ФРУ);

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ);

Українська рада бізнесу (УРБ);

Торгово-промислова палата України.

Бізнес аргументує це підвищенням попиту на товари українських виробників і зростання їхньої конкурентоздатності, адже тоді будуть рівні умови для українських і закордонних споживачів.

Аргументи проти

Ті, хто виступає проти такої ініціативи, зазначають, що введення ПДВ на товари з-за кордону зменшить і без того низьку купівельну спроможність українців. Також це вплине на приватні ініціативи з виготовлення дронів та подібних речей для потреб фронту.

Окрім того, вважають противники оподаткування посилок ПДВ, зміни до законодавства жодним чином не вплинуть на так званий сірий експорт, боротьба з яким принесла би в бюджет значно більше грошей, ніж податки з посилок.

До слова, більше про ПДВ читайте в матеріалі ZAXID.NET «Який податок ви платите щодня і не здогадуєтесь про це: факти про ПДВ».