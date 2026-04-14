Президент повідомив про повернення формату селекторів

Президент Володимир Зеленський заявив про відставання кількох регіонів України, зокрема й Львівщини, від графіка виконання планів стійкості до початку нового опалювального сезону. Про це він повідомив за результатами зустрічі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко у вівторок, 14 квітня.

За даними президента, у межах виконання планів стійкості для областей у роботі перебувають уже 368 обʼєктів, передусім щодо оновлення захисту. Однак у глави держави «є питання» до вчасності виконання робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві.

Зеленський додав, що домовився з премʼєр-міністеркою про повернення формату селекторів за участю всіх необхідних урядовців, керівників областей та громад, правоохоронців і військового командування, що відповідає за прикриття обʼєктів.

«Завдання загальнодержавне – повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні», – сказав президент.

Також за його словами, уже цього тижня мають бути досягнуті нові домовленості з партнерами щодо постачання обладнання для українських енергообʼєктів.

Нагадаємо, 30 березня Володимир Зеленський повідомив, що Україна може не встигнути повністю підготуватися до наступної зими через затримку фінансової допомоги від Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що ухвалення рішення щодо виділення 90 млрд євро гальмується через позицію Угорщини. Будапешт пов’язує погодження допомоги з відновленням постачання російської нафти трубопроводом «Дружба».

Що таке план стійкості Володимира Зеленського?

План стійкості президента Володимира Зеленського – це затверджена рішенням Ради національної безпеки і оборони України система комплексних заходів для кожного регіону та великого міста, спрямована на забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури й життєдіяльності населення в умовах війни та можливих криз, передусім під час опалювального сезону.

Документ передбачає чіткі завдання для центральної і місцевої влади – від захисту енергетичних об’єктів, розвитку розподіленої генерації та резервних систем живлення до відновлення пошкодженої інфраструктури, логістики й забезпечення теплопостачання, а також визначає відповідальних, строки виконання і механізми контролю. Реалізацію цих планів координує уряд і РНБО, а їхня підготовка базується на досвіді попередніх зим та російських атак на енергосистему, щоб підвищити стійкість регіонів до нових загроз і гарантувати базові умови життя населення навіть у кризових сценаріях.