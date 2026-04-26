Партнери оголосили про надання допомоги Україні під час «Енергетичного Рамштайну»

Для підготовки до наступного опалювального сезону Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро. Про це у неділю, 26 квітня, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання «Енергетичного Рамштайну».

За словами глави уряду, підготовка до зими залишається одним із головних викликів для країни на тлі постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

Серед ключових пріоритетів уряд визначає:

захист енергетичних об’єктів;

пришвидшення закупівлі обладнання та матеріалів для ремонтів;

розвиток розподіленої генерації;

проведення масштабної ремонтної кампанії;

накопичення необхідних запасів газу.

Шмигаль також повідомив, що українські спеціалісти вже провели обстеження восьми виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. За результатами перевірок було визначено обладнання, яке може бути передане Україні для відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів. Наразі сторони переходять до етапу його доставки.

Під час засідання партнери також оголосили про виділення 100 млн євро для енергетики України та домовилися працювати над залученням додаткових 829 млн євро для цього.

«Це є критично важливим для забезпечення своєчасного спрямування ресурсів на вже затверджені та пріоритетні потреби, а також для реалізації закупівель», – наголосив Шмигаль.

Наприкінці березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна ризикує не встигнути повноцінно підготуватися до наступної зими через затримку фінансової допомоги від Європейського Союзу.