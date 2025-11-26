ЖК преміум-класу ввели в експлуатацію у 2021-2022 роках

Суд задовольнив позов прокуратури й зобов’язав ЖБК «Нікос» та Любов Готру сплатити 6,3 млн грн пайового внеску на розвиток інфраструктури Ужгорода.

За матеріалами судового реєстру, йдеться про два багатоповерхові житлові комплекси: Park Land – по вул.Тиводара Легоцького та Crystal – на вул. Миколи Баб’яка, 1Б, введені в експлуатацію у 2021-2022 роках.

Жоден із них не сплатив до місцевого бюджету гроші пайової участі, які мають спрямовуватися на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Ужгорода. Попри це міська рада не ініціювала звернення до суду щодо стягнення з них заборгованості.

Площа ЖК Park Land становить понад 8,5 тис. м2, з яких майже 6,5 тис. м2 – житлова, а інша – комерційного призначення. За інформацією «ЛУН», вартість квартир у новобудові коливається від 3 до 18 млн грн.

Однокімнатна квартира у ЖК Park Land коштує 3 млн грн. Фото ЛУН

Замовник будівництва елітного ЖК, ужгородка Любов Готра, отримала містобудівні умови для проєктування будівлі у квітні 2020 року від головного архітектора міста Олега Боршовського. Справу про повернення місту 3,3 млн грн несплаченої пайової участі розглядав Ужгородський міськрайонний суд.

ЖК Crystal на вул. Баб’яка, 1Б з площею понад 14,4 тис. м2 є однією з найбільших новобудов Ужгорода. Замовник будівництва – житлово-будівельний кооператив «Нікос» – теж отримав від ужгородської мерії містобудівні умови у 2020 році.

ЖК Crystal є однією з найбільших новобудов Ужгорода. Фото ЛУН

За інформацією YouControl, керівником ЖБК «Нікос» є Мирослав Пересоляк. Він також керує благодійним фондом Валерія Пересоляка, проти якого у 2021 році РНБО ввела санкції за контрабанду. Справу про стягнення з ЖБК «Нікос» 3 млн грн несплаченої пайової участі розглядав Закарпатський господарський суд.

«За позовами, заявленими прокурорами Ужгородської окружної прокуратури, забудовників зобов’язано сплатити громаді 6,3 млн грн пайової участі на розвиток інфраструктури населеного пункту, у тому числі з урахуванням інфляційних втрат і відсотків за борговим зобов’язанням, що виникли внаслідок несвоєчасної сплати цих грошей», – розповіли 26 листопада у Закарпатській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, правоохоронці звернулися до суду із позовами проти семи забудовників, які звели в Ужгороді багатоповерхівки, не сплативши пайового внеску до бюджету міста. За махінації з пайовими внесками у вересні 2025 року підозру отримала колишня посадовиця Ужгородської міськради.