В Ужгороді розслідують злочинну схему ухилення забудовниками від сплати пайової участі

Правоохоронці оголосили підозру колишній посадовиці Ужгородської міськради за махінації з пайовими внесками. Внаслідок зловживань чиновниці, місто не отримало 1,7 млн грн пайового внеску на розвиток інфраструктури.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 9 вересня, у 2020 році посадовиця Ужгородської мерії підписала документи для введення в експлуатацію офісно-житлового комплексу в Ужгороді. У довідці вона підтвердила нібито повну сплату забудовником пайового внеску на розвиток інфраструктури міста – понад 1,8 млн грн. Однак фактично забудовник сплатив тільки 198 тис. грн. На підставі підробленої довідки об’єкт ввели в експлуатацію.

«Унаслідок таких дій бюджет Ужгорода недоотримав майже 1,7 млн грн. Окрім того, через злочинні дії колишньої посадовиці, міську раду позбавлено можливості в цивільному порядку звернутися до забудовника із позовом про відшкодування несплаченого пайового внеску», – розповіли у прокуратурі.

Підозрюваній інкриміновано зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення. Правоохоронці проситимуть суд взяти ексчиновницю під варту.

Зазначимо, в Ужгороді розслідують злочинну схему ухилення забудовниками від сплати пайової участі, яку у 2019-2021 роках налагодили службовці органів містобудування та архітектури. Справу розглядатиме Ужгородський міськрайонний суд.