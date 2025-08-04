В Ужгороді арештували головного архітектора міста
Після підробки документів посадовцем на зеленій зоні збудували багатоповерхівку
Суд взяв під варту на 60 діб начальника Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради Олега Боршовського, якого звинувачують у зловживанні владою та службовому підробленні. Головний архітектор може вийти з-під варти, якщо внесе 750 тис. грн застави.
В Офісі генпрокурора повідомили, що начальник управління міської ради в Ужгороді отримав підозру 31 липня за підробку документів на землю, вартістю майже 1 млн грн. За матеріалами судового реєстру, йдеться про головного архітектора Ужгорода Олега Боршовського, якого звинувачують у службовому підробленні. Інформацію про підозру начальнику Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради раніше оприлюднював і депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.
Підготовче засідання у справі Олега Боршовського суд призначив на 24 вересня. А доти посадовця взяли під варту з можливістю внести 750 тис. грн застави.
Як розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі 4 серпня, посадовець, намагаючись підвищити фінансову та ринкову привабливість земельної ділянки, умисно підробив висновок про погодження проєкту землеустрою щодо 0,06 га земель в одному з житлових районів обласного центру. Згодом землю перепродали і на зеленій зоні з’явилася багатоповерхівка.
«Відповідно до висновку експерта, сума заподіяної шкоди складає майже 1 млн грн. Фігуранту інкриміновано зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки та службове підроблення (ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України)», – сказали у прокуратурі, зазначивши, що посадовця уже відсторонено від займаної посади на час досудового розслідування, яке проводять слідчі Головного управління нацполіції в Закарпатській області спільно з СБУ та ДСР.
Додамо, що Олег Боршовський є уродженцем Львова. Здобув спеціальність архітектора, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка». На посаду головного архітектора Ужгорода його призначили у 2016 році.