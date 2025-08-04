Олег Боршовський працює головним архітектором Ужгорода з 2016 року

Суд взяв під варту на 60 діб начальника Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради Олега Боршовського, якого звинувачують у зловживанні владою та службовому підробленні. Головний архітектор може вийти з-під варти, якщо внесе 750 тис. грн застави.

В Офісі генпрокурора повідомили, що начальник управління міської ради в Ужгороді отримав підозру 31 липня за підробку документів на землю, вартістю майже 1 млн грн. За матеріалами судового реєстру, йдеться про головного архітектора Ужгорода Олега Боршовського, якого звинувачують у службовому підробленні. Інформацію про підозру начальнику Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради раніше оприлюднював і депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Підготовче засідання у справі Олега Боршовського суд призначив на 24 вересня. А доти посадовця взяли під варту з можливістю внести 750 тис. грн застави.

Як розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі 4 серпня, посадовець, намагаючись підвищити фінансову та ринкову привабливість земельної ділянки, умисно підробив висновок про погодження проєкту землеустрою щодо 0,06 га земель в одному з житлових районів обласного центру. Згодом землю перепродали і на зеленій зоні з’явилася багатоповерхівка.

«Відповідно до висновку експерта, сума заподіяної шкоди складає майже 1 млн грн. Фігуранту інкриміновано зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки та службове підроблення (ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України)», – сказали у прокуратурі, зазначивши, що посадовця уже відсторонено від займаної посади на час досудового розслідування, яке проводять слідчі Головного управління нацполіції в Закарпатській області спільно з СБУ та ДСР.

Додамо, що Олег Боршовський є уродженцем Львова. Здобув спеціальність архітектора, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка». На посаду головного архітектора Ужгорода його призначили у 2016 році.