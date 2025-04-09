47-річний Олег Боршовський є уродженцем Львова

Головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський подав декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 27 березня.

Олег Боршовський задекларував 702 тис. грн зарплати в Управлінні архітектури та містобудування Ужгородської міськради та 7 тис. грн за викладацьку діяльність у «Львівській політехніці». Грошей на банківських рахунках чи готівкою посадовець не тримає. У його власності квартира у Львові та 2 земельні ділянки – у селищі Новий Яричів на Львівщині та Великій Доброні Ужгородського району. Їздить Олег Боршовський на Audi A3 2020 року випуску, яка належить Василеві Заляску.

Дружина головного архітектора Ужгорода Оксана Боршовська у 2024 році отримала 50 тис. грн пенсії. Як і чоловік, вона не тримає грошей на банківських рахунках чи готівкою. 29 лютого 2024 року Оксана Боршовська стала власницею квартири в Ужгороді, площею 165 м2 та двох земельних ділянок – у селі Ботфалва Ужгородського району та Данилові на Хустщині.

Додамо, що 47-річний Олег Боршовський є уродженцем Львова. Здобув спеціальність архітектора, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка». Після призначення на посаду головного архітектора Ужгорода у 2016 році поставив собі за мету доопрацювати Генеральний план Ужгорода.

У 2023 році на замовлення Управління архітектури та містобудування Ужгородської міськради фахівці «Дніпроміста» розробили зміни до генплану Ужгорода. 7 лютого 2025 року ужгородці відхилили документ на громадських слуханнях, а в березні зібрали голоси під петицією за розробку нового генплану міста.