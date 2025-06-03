Міськрада не зверталася до суду, щоб стягнути гроші

Правоохоронці звернулася до суду із позовами проти семи забудовників. У них вимагають сплатити до бюджету Ужгорода 8,7 млн грн пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 3 червня, будівництво нерухомості розпочате у 2020 році і будівлі вже введені в експлуатацію. Незважаючи на це, забудовники не перерахували гроші на інженерно-транспортну та соціальну інфраструктуру Ужгорода. При цьому Ужгородська міська рада не зверталася до суду, щоб стягнути гроші.

«У позовах прокуратура вимагає сплатити кошти пайової участі на розвиток інфраструктури Ужгорода, а також інфляційні втрати і відсотки за борговим зобов’язанням на загальну суму 8 млн 700 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

Справи проти забудовників розглядають в Ужгородському міськрайонному суді.