Віталій Гільтайчук продовжує працювати в Ужгородській міській раді

Правоохоронці оголосили підозру ексдиректору Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради Віталію Гільтайчуку. Через службову недбалість посадовця під час продажу 14 га землі громаді завдано збитків на 70 млн грн.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 29 квітня, керівник департаменту організував масштабну схему продажу земель за значно заниженими ринковими цінами. Посадовець погодив одночасний продаж декількох земельних ділянок площею 13,9 га за ціною у 5 разів меншою, ніж ринкова.

«Підставою для цього стала занижена експертна оцінка ділянок, які були виставлені на продаж. Через оборудки із землями громади, ринкова вартість яких становить 86,3 млн грн, їх продали за 16,7 млн грн, завдавши тим самим місцевому бюджету мільйонні збитки», – зазначили в СБУ.

В СБУ не називають прізвища підозрюваного, однак за даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про Віталія Гільтайчука, який очолював Департамент міської інфраструктури Ужгородської мерії у 2021-2024 роках. Наразі посадовець працює начальником Управління державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міської ради.

Віталій Гільтайчук отримав підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, нещодавно посадовців Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради викрили і в розтраті 5 млн грн під час будівництва нового АТП для комунальних автобусів.