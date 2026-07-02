До кінця літа на окремих вулицях Львова відбудуться зміни в організації дорожнього руху, спрямовані на підвищення безпеки учасників дорожнього руху. Як повідомили в четвер, 2 липня, в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури, на низці вулиць буде запроваджено односторонній рух.

Так на вул. Данила Апостола буде запроваджено односторонній рух на ділянці від будинку №11 до будинку №16 у напрямку до вул. Проектованої, 1. Комісія з безпеки дорожнього руху підтримала звернення ТзОВ «ТД «Галицька свіжина» з метою впорядкування руху та підвищення безпеки на згаданій ділянці.

«Усі витрати на виготовлення та встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки та підготовку проєктної документації здійснюватимуться за кошти заявника», – йдеться в повідомленні управління.

Також комісія підтримала звернення Управління патрульної поліції щодо зміни організації дорожнього руху на вулицях Сніжна, Мосяжна, Звенигородська.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Передбачається запровадження одностороннього руху з формуванням так званого квазікільця: рух від вул. Чорноморської буде спрямований через вул. Мосяжну, далі на вул. Звенигородську та вул. Сніжну.

«Таке рішення дозволить впорядкувати рух транспорту на вузьких вулицях історичної частини міста, покращити умови для роз’їзду транспортних засобів та зменшити ймовірність конфліктних ситуацій на дорозі», – зазначили в управлінні.