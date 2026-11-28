У цей день віряни моляться за душі всіх людей, які загинули під час голодоморів

Щороку в листопаді українці вшановують пам’ять мільйонів людей, які загинули під час голодоморів. Україна згадує одну з найтрагічніших сторінок своєї історії – штучний голод, організований радянською владою. Цього дня у храмах відбуваються поминальні богослужіння, а в оселях запалюють свічки на знак скорботи. РБК-Україна розповідає про традиції та особливості цього дня.

Коли в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів

День пам’яті жертв голодоморів щороку припадає на четверту суботу листопада. Дату встановили в Україні на державному рівні у 1998 році. У 2006 році Верховна Рада визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

У 2026 році українці вшановують пам’ять жертв голодоморів 28 листопада. Цього дня згадують усіх, чиї життя забрав штучний голод у 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 роках. Найбільшу увагу приділяють трагедії 1932–1933 років, коли мільйони людей загинули внаслідок цілеспрямованої політики радянської влади.

Голодомор не був природною катастрофою чи наслідком неврожаю. Радянський режим застосовував примусове вилучення продовольства, блокував цілі населені пункти та запроваджував репресивні заходи. Серед них були так звані «чорні дошки», які передбачали ізоляцію сіл, а також« закон про п’ять колосків», що карав людей за спроби врятуватися від голоду, збираючи залишки врожаю.

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За кого моляться в поминальну суботу

У цей день віряни моляться за душі всіх людей, які загинули під час голодоморів. У храмах Православної церкви України та Української греко-католицької церкви проводять заупокійні богослужіння й панахиди. Під час молитов просять про упокій душ загиблих, адже багатьох із них у роки голоду не було можливості належно поховати та відспівати за християнським обрядом.

Долучитися до вшанування можна не лише в церкві. Важливо згадати загиблих у молитві, розповісти молодшому поколінню про трагедію та зберігати пам’ять про людей, чиї життя забрав голод.

Традиція запалювати свічку пам’яті

Одна з головних традицій цього дня – загальнонаціональна акція «Запали свічку». Щороку о 16:00 українці долучаються до хвилини мовчання, після якої запалюють свічки на підвіконнях своїх осель.

Вогник символізує пам’ять про мільйони загиблих і нагадує, що їхні долі не повинні бути забуті. Свічки також запалюють у храмах, біля меморіалів і пам’ятних знаків.

До меморіалів також приносять хліб, зерно, калачі. Ці символи нагадують про відібране в людей продовольство, пережитий голод і мільйони втрачених життів.

Що не варто робити в День пам’яті жертв голодоморів

Це день національної скорботи, тому його традиційно проводять спокійно та стримано. Українці утримуються від гучних розваг, вечірок, весіль та інших святкувань. Заклади культури й засоби масової інформації коригують розважальні програми з огляду на жалобну дату.

Також 28 листопада припадає на період Різдвяного посту. Віряни, які його дотримуються, продовжують харчові обмеження та приділяють більше уваги молитві.

Головне цього дня – вшанувати пам’ять загиблих, запалити свічку та не забувати про трагедію, яка забрала життя мільйонів українців.