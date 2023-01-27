Коли цистерну просканували, виявилося, що вона майже повністю запакована сигаретами

На Закарпатті на кордоні з Румунією в газовій автоцистерні виявили велику партію контрабандних сигарет. За кермом вантажівки перебував 41-річний закарпатець. Під час перевірки на кордоні водій сказав, що їде з порожньою цистерною. Вантажівку просканували і виявили всередині велику кількість ящиків із сигаретами. Підрахунок товару та оцінка його вартості ще триває.

Як ввечері п’ятниці, 27 січня, повідомила Державна прикордонна служба, вантажівка Mercedes заїхала на пункт пропуску «Дякове», що на кордоні з Румунією.

«Під час огляду вантажівки із цистерною для перевезення скрапленого газу, в прикордонного наряду виникли підозри щодо можливого переміщення в цистерні сторонніх вкладень. Водієм був 41-річний громадянин України, мешканець Закарпаття. Прикордонникам водій повідомив, що їде порожній», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники помітили на вантажівці виявили ознаки механічного втручання на притискних гайках люка цистерни та розбіжності під час зважування автоцистерни. Вантажівку перевезли в Ужгород для поглибленого огляду за допомогою системи «Рапіскан», яка показала, що цистерна майже повністю завантажена ящиками сигарет.

У прес-службі прикордонників уточнюють, що наразі триває вилучення контрабандного товару, підрахунок сигарет і оцінка їх вартості.