Через кордон контрабандисти ввезли понад 2 тис. телефонів, 200 ноутбуків та іншу техніку

Бюро економічної безпеки викрило групу контрабандистів техніки, які за сприяння закарпатських митників незаконно ввезли товарів на 100 млн грн. Наразі офіційно повідомили про підозру водію вантажівки, який перевозив контрабандні телефони. Відомо також, що по справі проходять кілька працівників Закарпатської митниці, які пропустили машину з технікою без перевірки, оформивши документи на інший, візуально схожий, автомобіль. Звідки ввозили техніку та скільки саме митників під підозрою, наразі невідомо.

Як у п’ятницю, 30 грудня, повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки України, на Закарпатті детективи БЕБ викрили групу осіб, яких звинувачують в ухиленні від сплати ПДВ і мита в особливо великих розмірах. Повідомляється, що діяльність злочинної групи призвела до втрати 14 млн грн, які мали надійти у держбюджет. «Викрито змову зі службовими особами Закарпатської митниці. Одному з громадян повідомлено про підозру. Телефони, ноутбуки та аксесуари відомої торговельної марки, що були незаконно ввезені в Україну на суму орієнтовно 100 млн грн арештовано», – йдеться повідомленні.

За даними слідства, організатор схеми, домовився з певними особами на території сусідньої країни, які надали водію транспортні накладні, рахунки, документи митної гарантії для ввезення телефонів до України. На кордоні закарпатські митники замість автомобіля контрабандистів оформили інше авто, фактично не проводивши перевірку машини з технікою на 100 млн грн.

«На територію України без декларування потрапила різноманітна техніка відомого світового бренду, а саме мобільні телефони різних моделей та характеристик в загальній кількості понад 2000 штук, понад 200 ноутбуків, годинники цієї ж марки, навушники, планшети», – уточнюють в Бюро економічної безпеки.

Групу осіб звинуватили у порушенні за ч. 3 ст. 212 ККУ та ухиленні від сплати майже 14 млн грн податків. Крім того, митників та прикордонників звинувачують у підробленні документів. Разом з тим, про підозру оголосили лише одному фігуранту справи – водію автомобіля, який привіз в Україну контрабандну техніку.