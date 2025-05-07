Під час обшуків у підпільному цеху вилучили сигарет на 70 млн грн

Іршавський районний суд визнав уродженців Тернопільщини Михайла Дрочака та Анатолія Ровенського винними у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчинене організованою групою осіб. За роботу на підпільній лінії на Закарпатті раніше судимим тернополянам призначили по 3 роки умовного терміну.

Вирок винесли 2 травня. Йдеться про масштабне виробництво підроблених сигарет у селі Мала Розтока Хустського району. У підпільному цеху щодоби виготовляли 1 млн цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів. За даними слідства, сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин. Сигарети продавали у різних регіонах України, а також планували контрабандою переправляти до Євросоюзу.

На сигаретній лінії працювали Михайло Дрочак та Анатолій Ровенський. Вони налагодили обладнання для виготовлення сигарет без фільтру, упаковували сигарети у пачки та коробки і слідкували за наявністю всіх необхідних комплектуючих для виготовлення сигарет.

Під час обшуків у лютому 2023 року правоохоронці вилучили 128 ящиків з сигаретами Ritm, Nistru, АstrU, Military for mаn, 7 ящиків з марками акцизного податку Республіки Молдова, плівку для пакування та верстати сигаретної лінії загальною вартістю 70 млн грн.

У судовому засіданні Михайло Дрочак та Анатолій Ровенський уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд також врахував, що обвинувачені вже були судимі за аналогічні злочини.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Гичка визнала Михайла Дрочака та Анатолія Ровенського винними у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчинене організованою групою осіб і призначила їм по 4 роки ув’язнення. Кожному з обвинувачених реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.