На заводі перероблятимуть шини, плстик, гілки, листя та інше

На Тернопільщині збудують завод з переробки вторинної сировини. Підприємство Green Petrol розташують у селі Присівці Зборівської громади. В населеному пункті вже відбулися громадські слухання і жителі позитивно проголосували за рішення розташувати завод на території їхньої громади. Підприємство займатиметься переробкою шин, пластику, металу, текстилю, гілля, листя.

У селі Присівці Зборівської громади 2 лютого відбулися громадські слухання щодо побудови заводу із переробки вторинної сировини, повідомив на своїй сторінці в Facebook міський голова Зборова Руслан Максимів. На зустрічі з людьми був присутній представник підприємства Green Petrol Роберт Корнотовський. За словами інвестора подібні заводи вже працюють на території Польщі, США, Німеччини та Колумбії. Основна сфера діяльності підприємства – це переробка шин, пластику, текстилю, металу, листя, гілок та трави

«На зборах також були присутні представники управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА. Після того, як громада обговорила перспективу будівництва заводу на їх території, то підтримала цю ідею», – додав міський голова Зборова Руслан Максимів. За словами очільника громади, таке підприємство сформує нові робочі місця, сплачуватиме податок на оренду землі, який йтиме в місцевий бюджет і використовуватиметься на соціальні потреби. Також утилізація таких шкідливих відходів, як шини, гума, пластик допоможе якісно забезпечити охорону навколишнього середовища.

Додамо, що Green Petrol – це спільне польське підприємство. В Україні воно представлене ТОВ «Мерітт груп Україна». Згідно з даними Youcontrol основними напрямками діяльності є: комплексне поводження з відходами, збір та поводження з відходами, що піддаються біологічному розкладанню і виробництво альтернативного палива. Розташований центральний офіс компанії в місті Нововолинськ Волинської області. Статутний капітал фірми складає 100 тис. грн. Засновники цього підприємства громадяни Польської Республіки Роберт Корнотовський та Лукаш Фітух.