На Рівненщини запрацював оновлений комбікормовий завод

У Крупецькій громаді Дубенського району запрацював оновлений комбікормовий завод. Як повідомили 13 лютого в Рівненській обласній військовій адміністрації, на підприємстві вироблятимуть розсипчасті та гранульовані комбікорми, а також кормові добавки європейської якості для птиці, великої рогатої худоби та свиней.

У департаменті агропромислового розвитку ОВА розповіли ZAXID.NET, що діючий Крупецький комбікормовий завод вдосконалили і збільшити його виробництво. Наразі він є найпотужнішим комбікормовим заводом на заході України.

«Загалом на комбікормовому заводі працювало близько 50 осіб. Завдяки новому енергоефективному обладнанню та автоматизованим системам вдалося створити 10 додаткових робочих місць. Комбікорми будуть вироблятися для власних потреб агрокорпорації, а також на замовлення підприємств на заході України для годівлі великої рогатої худоби, свиней та птиці», – зазначили в установі.

На фотографіях з заводу помітний логотип міжнародної компанії Van Aarsen International: вона має головний офіс у Нідерландах і спеціалізується на виробництві відповідного обладнання.

ТОВ «Крупецький комбікормовий завод» належить до агрокорпорації «Крупець» – групи агровиробничих підприємств у Рівненській області, що спеціалізуються на вирощуванні сільськогосподарських культур, виробництві курячих яєць, м’яса бройлерів, комбікормів, сушінні та зберіганні зерна. Крім комбікормового заводу, до корпорації входять сільськогосподарське підприємство «Агролан Крупець», яке займається вирощуванням зернових культур, «Птахофабрика Крупець», СФГ «Крупецьагроптиця», підприємство «КрупОйлКорм», що займається переробкою насіння соняшника. Загалом в агрокорпорації працює понад 200 людей.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, підприємства агрокорпорації «Крупець» належать бізнесмену Володимира Варфалюка та його синам Сергію і Вадиму. Володимир Варфалюк також є генеральним директором корпорації.