На заводі додатково працевлаштували 200 працівників

На Кохавинській паперовій фабриці на Львівщині запрацював новий виробничо-складський комплекс. Завдяки новому обладнанню фабрика зможе збільшити обсяг виробництва на 15 тонн продукції в рік. Про це 20 жовтня повідомили у Львівській ОВА.

У новому цеху фабрики додатково працевлаштували 200 людей.

«У будівництво інвестували майже 30 мільйонів євро. Комплекс звели за кредитні і власні кошти підприємства. Таким чином фабрика, яка дотепер забезпечувала роботою 320 людей, змогла створити ще дві сотні вакансій. Працюють як місцеві жителі, так і вимушені переселенці», – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Досі підприємство за рік виробляло 25 тисяч тонн основи, з якої роблять туалетний папір, рушники та носовички. З новим обладнанням фабрика планує вийти на потужність у 40 тисяч тонн.

Нове обладнання збільшить обсяги виробництва (фото ЛОВА)

Нагадаємо, Кохавинська паперова фабрика планувала запустити в експлуатацію новий завод, на якому продукцію вироблятимуть з імпортної целюлози, у першому півріччі 2022 року. За підрахунками 2020 року, вартість нової фабрики оцінювали у 27 млн євро, з них 17 млн – це кредит ЄБРР і 10 млн євро власних коштів компанії. У першому кварталі 2023 року збільшила обсяги виробництва туалетного паперу на 33,7% порівняно з тим же періодом минулого року.