Кохавинська фабрика посідає друге в Україні місце з виробництва туалетного паперу

Кохавинська паперова фабрика, що випускає туалетний папір торгової марки «Кохавинка», у першому кварталі 2023 року збільшила обсяги виробництва на 33,7% порівняно з тим же періодом минулого року – майже до 368 млн грн. Про це повідомляє NV.Бізнес.

У натуральних показниках випуск туалетного паперу в рулонах за чотири місяці 2023 року зріс на 4% – до 43,88 млн шт, що вивело виробника на друге місце в Україні після Київського паперового комбінату (майже 78 млн рулонів), що у першому кварталі навпаки скоротив виробництво продукції на 29,6%.

Також Кохавинська паперова фабрика збільшила на 5,1% виробництво паперу-основи для санітарно-гігієнічної продукції – до 13,8 тис. тонн.

Торік Кохавинська фабрика на Львівщині випустила продукції на 975,3 млн грн, що на 44,8% більше, ніж у 2022 році. Чистий прибуток фабрики скоротився на 12,7% – до 52,4 млн грн, дохід зріс на 46,5% – до 978,9 млн грн.

Кохавинська паперова фабрика, зареєстрована 28 років тому, працює в смт Гніздичів Жидачівського району Львівщини. Фабрика є акціонерним товариством і має вісьмох власників крупних пакетів акцій (більше 5%), серед них – і директор КПФ Роман Пиріг, якому належить 7,88% акцій.

У 2021 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив надання 13,8 млн євро позики «Кохавинській паперовій фабриці» (КПФ) на розширення виробництва та модернізацію обладнання.