Бізнесмени придбали родовище через фірму "Кривий Ріг Цемент"

Засновник холдингу ОККО Group Віталій Антонов та засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа стали співвласниками Мар’янського родовища вапняку у Дніпропетровській області. Їхня спільна компанія «Кривий Ріг Цемент» зголосилася заплатити за родовище площею понад 428 га 58,2 млн грн.

Аукціон із продажу спеціального дозволу на розробку Мар’янського родовища вапняку, організований Державною службою геології та надр, відбувся 17 січня. Його переможцем із пропозицією у 150 млн грн стала компанія «Форсаж», що належить дружині усуненого з посади міського голови Чернігова Владислава Атрошенка Ірині Атрошенко.

У визначений законодавством час Ірина Атрошенко не внесла гроші за родовище, тож право викупу перейшло до учасника, який запропонував наступну найбільшу ціну. Це фірма «Кривий Ріг Цемент», заснована Віталієм Антоновим, власником концерну «Галнафтогаз» та мережі АЗС ОККО, і Ігорем Мазепою, власником Concorde Capital.

Запаси вапняку Мар’янського родовища станом на 1 січня 2023 року становили 132,3 млн тонн.

Як повідомляв ZAXID.NET, директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали 18 січня, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР він є організатором схеми протиправного заволодіння землями Київської ГЕС. У відповідь на затримання і арешт Мазепи частина українського бізнесу заявила про тиск і переслідування.

Вже 23 січня стало відомо, що Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу у 21 млн грн – суд зменшив її розмір із попереднього у майже 350 млн.