Зі свердловини санаторію на Мукачівщині незаконно видобули майже 15 тис. кубометрів мінеральної води

На території санаторію у Мукачівському районі добували мінеральні води у понад встановлені Держгеонадрами ліміти. Правоохоронці підозрюють депутата сільради – заступника директора санаторію, який скручував показники лічильників, щоб приховати незаконний видобуток. За скоєне йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 14 серпня, упродовж 6 місяців 2024 року зі свердловини санаторію на Мукачівщині незаконно видобули майже 15 тис. кубометрів мінеральної води.

«Підозрюваний скручував показники лічильників до погоджених лімітів, аби приховати незаконну діяльність. Наразі депутатові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України, тобто незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб», – інформують правоохоронці.

Заступнику директора санаторію загрожує до шести років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочину.