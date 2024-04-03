Державна служба геології та надр України анулювала виробнику мінеральної води ліцензію на видобуток на одному із родовищ Чернівецької області. Йдеться про Валякузьминське родовище лікувально-столової мінеральної води. Ліцензію відкликали через одного із власників підприємства, який має громадянство Росії.

Ліцензію колективному підприємству «Валя Кузьмінське» анулювали 1 квітня, повідомили Держгеонадра. Зробили це на виконання судового рішення Чернівецького окружного адміністративного суду.

«На виконання рішення суду, яким припинено право користування надрами КП “Валя Кузьмінське” шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами. Спецдозвіл анульовується з 26 березня 2024 року», – йдеться в наказі.

23 лютого Чернівецький окружний адміністративний суд задовольнив позов державної служби та припинив право компанії на користування надрами. Причиною назвав наявність серед власників громадянина Росії.



«У зв’язку із змінами, які внесені до Кодексу України про надра щодо заборони користування надрами юридичним особам, в яких кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни держави-агресора, позивач пропонує припинити право користування надрами колективному підприємству “Валя Кузьмінське” шляхом анулювання спеціального дозволу», – йдеться в рішенні.

За даними YouControl, колективне підприємство «Валя Кузьмінське» зареєстроване у 1997 році. Його власниками є жителі Чернівців та області Світлана Ковальова (55% власності у статутному капіталі), Тая Марченко (10%) і Михайло Вірста (10%), а також зареєстрований у Москві росіянин Станіслав Зміхновський (25%). Розмір статутного капіталу – 2,5 млн грн. Підприємство видобувало лікувально-столову воду з родовища в селі Валя Кузьмина і мало дозвіл на користування цими надрами від 17 грудня 2002 року.