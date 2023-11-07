Санкції проти компаній ввели на два або 10 років

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 7 листопада 2023 року про введення санкцій щодо дев’яти українських компаній, пов’язаних із російським олігархом Міхаілом Фрідманом та його партнерами. Про це ідеться в указі президента, оприлюдненому на його сайті.

Під санкції на 10 років потрапили компанії:

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

Dendar Investment Fund Limited.

Під санкції на два роки потрапили компанії:

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited;

CTF Holdings S.A.

Найвідомішою із цих компаній в Україні є International Distribution Systems Limited, якій належать ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”» на Львівщині та ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» на Полтавщині.

Санкції РНБО щодо компаній передбачають:

блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.

Нагадаємо, у червні 2022 року корпоративні права IDS Ukraine (компанії-власника торговельної марки «Моршинська»), якими володів російський олігарх Міхаіл Фрідман, заарештували і в листопаді 2022 року за рішенням Шевченківського райсуду Києва передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів. Бюро економічної безпеки України тоді повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine, щоб запобігти виведення з України активів семи підприємств, які виробляють та продають питну воду. Агентство отримало в управління корпоративні права кіпрського підприємства IDS Ltd у вигляді 100% частки статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"».

59-річний Міхаіл Фрідман, який народився у Львові, став одним із перших російських олігархів, внесених до санкційного списку ЄС в лютому 2022 року через тісні зв'язки з адміністрацією російського президента Владіміра Путіна. В Україні його активами є компанії «Київстар», «Сенс Банк» (раніше «Альфа-Банк») і заводи мінеральних вод у Львівській і Полтавській областях. За даними ЗМІ, у Міхаіла Фрідмана залишився лише один великий актив в Україні — мобільний оператор «Київстар».

Кримінальне переслідування Міхаіла Фрідмана в Україні базується на звинуваченнях у легалізації коштів на суму в 100 млн гривень через «Сенс Банк». Також СБУ звинуватила Фрідмана у фінансуванні російських оборонних підприємств на суму в мільярди рублів.