На підтримку України зіграли професіонали та аматори тенісу

Одеська тенісистка Еліна Світоліна зібрала 100 тис. доларів для свого благодійного фонду на допомогу українцям. Вона провела благодійний турнір, перед яким учасники та глядачі зібрали кошти для України.

Про це Еліна Світоліна повідомила на своїй сторінці в Instagram у понеділок, 3 квітня. Турнір на підтримку України організували в американському місті Чарльстон.

«Напередодні Credit One Charleston Open тенісна спільнота об'єдналася, щоб підтримати Україну, організувавши спеціальний благодійний захід. Для мого фонду було зібрано 100 тис. доларів, які підуть на допомогу Україні», – написала Еліна Світоліна.

У благодійному турнірі взяли участь 14 професійних тенісисток жіночої тенісної асоціації WTA та 22 аматори, які зіграли у парному розряді. Гроші, які зібрали під час турніру, отримав фонд Elina Svitolina Foundation.

Нагадаємо, 30 березня українці завершили збір на 300 розвідувальних дронів для ЗСУ. БПЛА Mavic 3T вже передали на фронт – 160 БПЛА вирушили на східні напрямки, 85 – на Запоріжжя, а 55 – на Херсонщину.