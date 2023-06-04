Українка Еліна Світоліна радіє виграному матч-пойнту в матчі 4-го кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу проти росіянки Дар'ї Касаткіної під час виступу на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу в Парижі, 4 червня 2023

28-річна українська тенісистка Еліна Світоліна продовжила свою переможну серію, яка тепер налічує уже вісім матчів (дев'ять перемог загалом). У четвертому раунді Ролан Гаррос українка здолала дев'яту сіянку, нейтральну атлетку Дарію Касаткіну з Росії.

Як пише «Суспільне», це була сьома очна зустріч у кар'єрі Світоліної та Касаткіної, перша з 2021 року. Попередні шість матчів Еліна виграла, змогла продовжити цю серію і на Ролан Гаррос.

Перший сет розпочався з двох брейків від Еліни – українка повела з рахунком 4:1. Касаткіна змогла зробити один зворотний брейк, але не більше. За рахунку 5:4 Світоліна вийшла подавати на першу партію і з першого сетболу закрила її – 6:4.

Другий сет розпочався з брейку від Касаткіної (2:0 на її користь), однак майже одразу Світоліна перехопила ініціативу – виграла п'ять з шести наступних геймів, 5:3 на користь українки.

Еліна вийшла подавати на матч за рахунку 5:4, заробила матчбол, але не реалізувала його – 5:5. Після цього українка взяла ще один брейк, знову подавала на матч, але безрезультативно – 6:6.

Результат другого сету визначився на тайбрейку – Еліна виграла 7:5, з другого матчболу здобула перемогу в матчі.

Як зазначає «Суспільне», одна з головних проблем Еліни у цьому матчі – лише 52% влучання першої подачі.