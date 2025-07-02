Еліна Світоліна продовжує заворожувати своєю грою

Перша ракетка України Еліна Світоліна без особливих проблем перемогла білоруску Олександру Соснович і вийшла в 1/16 фіналу турніру.

Вімблдон-2025, друге коло. Жінки, одиночний розряд

Олександра Соснович (Білорусь, WTA № 107) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 13) – 2:6, 4:6

Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин. Це було четверте очне протистояння суперниць – рахунок став 2:2. Еліна легко взяла перший сет. Друга партія почалась з атак білоруски, однак Еліна дала бій опонентці зуміла вийти вперед – 5:4. Соснович взяла медичний тайм-аут, однак це не принесло особливого результату – українка закрила гру і пробилась до третього кола змагань.

Наступним суперником Світоліної буде представниця Бельгії Елізе Мертенс (WTA № 23). Цікаво, що вони зустрічались між собою зовсім недавно – 22 червня Еліна здолала Елізе в 1/16 фіналу «п'ятисотника» в Бад-Гомбурзі.

До слова, Світоліна третій рік поспіль виходить у третє коло Вімблдона. У 2024 вона дісталася до чвертьфіналу, де поступилася Єлені Рибакіній. А її найкращим результатом у Великій Британії є півфінал (2019 і 2023 роки).