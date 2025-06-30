Еліна Світоліна продовжує переписувати історію тенісу

Перша ракетка України Еліна Світоліна з впевненої перемоги стартувала на Вімбілдоні, у двох сетах здолавши угорку Анну Бондар. Ця звитяга стала для тенісистки 40-ю в перших раундах турнірів Великого шлему і 21-ю поспіль, повідомляє статистичний портал OptаAce.

Востаннє Світоліна не змогла подолати перший раунд турніру цього гатунку ще у 2018 році, коли зазнала поразки на Вімблдоні від німкені Татьяни Марії.

Таким чином, переможна серія Еліни у перших колах триває сім років і є рекордною за цей період в жіночому Турі. Окрім неї жодна тенісистка ще не перетинала позначку у 20 перемог у першому колі мейджорів поспіль.

До слова, за останні сім років тільки у колишньої австралійської тенісистки Ешлі Барті нуль поразок у перших колах мейджорів – 10 виграних стартових матчів (критерій – мінімум п'ять виступів в основі слемів).

Нагадаємо, у другому колі Вімблдону Світоліна зіграє проти білоруски Олександри Соснович.