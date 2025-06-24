Еліна Світоліна стала третьою українкою, якій вдалось здобути цю нагороду

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала володаркою нагороди Gainbridge Heart Award, повідомляє офіційний сайт Кубка Біллі Джин Кінг. 30-річна спортсменка була визнана найкращою за підсумками голосування вболівальників.

Нагорода Heart Award вручається тенісисткам, які з гідністю представляють свою країну, демонструють видатну мужність на корті та виняткову відданість команді під час матчів Кубка Біллі Джин Кінг. Світоліна набрала 33% голосів, випередивши Бернарду Перу (США, 27%), Сонай Картал (Велика Британія, 20%), Вікторію Мбоко (Канада, 13%) та Ену Шібахару (Японія, 7%). Для українки ця відзнака стала першою в кар’єрі.

Нагадаємо, під час кваліфікаційного етапу в квітні в Радомі (Польща) українка допомогла збірній України вперше в історії вийти до фінальної стадії турніру, перемігши швейцарку Жиль Тайхман та польку Майю Хваліньску.

Варто зазначити, що Еліна стала третьою українкою, яка отримала цю нагороду з моменту її заснування у 2009 році. До неї це вдавалося Ангеліні Калініній (на стадії плейоф у 2023 році) та Катерині Бондаренко (у 2016 році в групі Європа/Африка I). Премію у розмірі 3000 доларів Еліна передала у свій фонд, який підтримує перспективних тенісисток в Україні.

До слова, збірна України у фінальній стадії турніру зіграє проти Іспанії в китайському Шеньчжені 17 вересня. Склади команд мають бути оголошені до 21 липня.