Еліна Світоліна останньою з українок припинила виступи на Вімблдоні

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA № 21) не змогла повторити торішнє досягнення і вийти у півфінал Вімблдону. У чвертьфіналі вона у двох сетах поступилась чемпіонці Вімблдону-2022 росіянці Єлені Рибакіній (WTA № 4), яка з 2018 року представляє Казахстан. Це була 5-та зустріч тенісисток, українка програла третій поєдинок.

Вімблдон, 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, №21 WTA) – Єлена Рибакіна (Казахстан, №4 WTA) – 3:6, 2:6

Світоліна втретє зіграла в 1/4 фіналу на Вімблдоні і вперше програла на цій стадії. Її найкращим досягненням на траві є півфінал (2019, 2023). Як наслідок, після завершення турніру Еліна опуститься на 30-ту позицію у світовому рейтингу.

У наступному раунді Рибакіна зіграє з чешкою Барборою Крейчиковою (№32 WTA), яка в паралельному матчі перемогла латвійку Єлену Остапенко (№14 WTA). Нагадаємо, у 2022 році Рибакіна стала чемпіонкою Вімблдону, обігравши у фіналі Унс Джабір, яку цього року зупинила Світоліна.

29-річна Еліна Світоліна – колишня перша ракетка України та екс-третя ракетка світу, найтитулованіша і найуспішніша українська тенісистка. Бронзова призерка Олімпіади-2020 в Токіо (де вона в матчі за бронзу перемогла Єлєну Рибакіну) та переможниця підсумкового турніру WTA Finals 2018 року. Виграла 17 турнірів WTA в одиночному розряді та два – в парному. Тричі діставалася півфіналів на турнірах Великого шлема (Вімблдону – 2019, 2023, та US Open – 2019) і ще сім разів – чвертьфіналів.

Еліна була останньою представницею України на Вімблдоні в одиночному розряді. Раніше турнір покинули в першому колі Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль, у другому колі – Дарія Снігур та Юлія Стародубцева, у третьому – Марта Костюк та Даяна Ястремська.