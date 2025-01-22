Остання українка завершила виступи на кортах у Мельбурні

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. У чвертьфіналі наша спортсменка поступилась 14-й ракетці світу Медісон Кіз зі США.

Australian Open 2025, 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 27) – Медісон Кіз (США, WTA № 14) – 6:3, 3:6, 4:6

Світоліна провела 12-й чвертьфінал на рівні турнірів Grand Slam і 3-й на кортах Мельбурна. Титулована українка боролася за свій четвертий чвертьфінал на мейджорах і перший в Австралії. Раніше Еліна встигла переграти Сорану Кирстю, Керолайн Доулхайд, Жасмін Паоліні та Вероніку Кудерметову.

Це була шоста зустріч Світоліної і Кіз – рахунок став 4:2 на користь американки. У першій партії тенісистки йшли нога в ногу, аж поки Світоліна не оформила брейк-пойнт й не довела сет до перемоги.

Попри шалений супротив дві наступні партії були за американкою.

Світоліна втретє у кар'єрі вибуває з Відкритого чемпіонату Австралії у чвертьфіналі (раніше це ставалось у 2018-му та 2019-му роках). Українка також зупинилася за крок від ювілейної, 30-ї перемоги на кортах Мельбурна. Завдяки результату в Австралії Світоліна підніметься на 24-те місце в рейтингу WTA.

Кіз зіграє за місце у фіналі з другою ракеткою світу Ігою Швьонтек (Польща, WTA № 2). В іншому півфіналі візьмуть участь іспанка Паула Бадоса (Іспанія, WTA № 12) та Аріна Сабалєнка (Білорусь, WTA № 1), яка захищає вдруге титул чемпіонки.