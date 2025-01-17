Людмила Кіченок стала першою українкою, яка виграла 50 матчів у парі на Грендслемах
До теми
Українська тенісистка Людмила Кіченок у першому колі Australian Open-2025 здобула ювілейну перемогу на турнірах Грендслему. Наша землячка разом з представницею Китайського Тайбею Чжань Хаоцин у парному розряді пройшла сербсько-російський дует Ольги Данилович та Анастасії Потапової.
Ця звитяга стала для Кіченок 50-тою в кар'єрі на рівні Грендслемів у парі. Щобільше, за повідомленням Ukrainian Tennis, Людмила стала першою українською тенісисткою, що дісталася цієї позначки.
Статистика матчів Людмили Кіченок на Грендслемах:
- Australian Open – 10 перемог
- Roland Garros – 10 перемог
- Вімблдон – 12 перемог
- US Open – 18 перемог
Цікаво, що першу перемогу в парній сітці Грендслемів вона здобула на Вімблдоні у 2014 році. Разом з сестрою Надією Кіченок вони обіграли Лорен Девіс та Поніку Пуїг. Найбільше ж матчів у парному розряді тенісистка здобула у парі з представницею Латвії Єленою Остапенко – 34 матчі.
З ким Людмила Кіченок перемагала на Грендслемах:
- Єлена Остапенко (Латвія) – 34 перемоги
- Надія Кіченок (Україна) – 5
- Мона Бартель (Німеччина), Барбора Крейчикова (Чехія), Лаура Зігемунд (Німеччина) – 2
- Ольга Савчук (Україна), Леся Цуренко (Україна), Ракель Атаво (США), Макото Ніномія (Японія), Чжань Хаоцин (Китайський Тайбей) – 1
Нагадаємо, наступний матч Людмила проведе у суботу, 18 січня – проти француженки Діан Паррі та британки Гаррієт Дарт.