Переможниця US Open у апрному розряді встановила чергове досягнення

Українська тенісистка Людмила Кіченок у першому колі Australian Open-2025 здобула ювілейну перемогу на турнірах Грендслему. Наша землячка разом з представницею Китайського Тайбею Чжань Хаоцин у парному розряді пройшла сербсько-російський дует Ольги Данилович та Анастасії Потапової.

Ця звитяга стала для Кіченок 50-тою в кар'єрі на рівні Грендслемів у парі. Щобільше, за повідомленням Ukrainian Tennis, Людмила стала першою українською тенісисткою, що дісталася цієї позначки.

Статистика матчів Людмили Кіченок на Грендслемах:

Australian Open – 10 перемог

Roland Garros – 10 перемог

Вімблдон – 12 перемог

US Open – 18 перемог

Цікаво, що першу перемогу в парній сітці Грендслемів вона здобула на Вімблдоні у 2014 році. Разом з сестрою Надією Кіченок вони обіграли Лорен Девіс та Поніку Пуїг. Найбільше ж матчів у парному розряді тенісистка здобула у парі з представницею Латвії Єленою Остапенко – 34 матчі.

З ким Людмила Кіченок перемагала на Грендслемах:

Єлена Остапенко (Латвія) – 34 перемоги

Надія Кіченок (Україна) – 5

Мона Бартель (Німеччина), Барбора Крейчикова (Чехія), Лаура Зігемунд (Німеччина) – 2

Ольга Савчук (Україна), Леся Цуренко (Україна), Ракель Атаво (США), Макото Ніномія (Японія), Чжань Хаоцин (Китайський Тайбей) – 1

Нагадаємо, наступний матч Людмила проведе у суботу, 18 січня – проти француженки Діан Паррі та британки Гаррієт Дарт.