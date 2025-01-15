Китаянка гарантовано покине топ-5 світового рейтингу й опуститься щонайменше на сьому сходинку

П'ята ракетка світу Чжен Ціньвень неочікувано швидко завершила виступи на Australian Open-2025. У 2-му раунді турніру китаянка у двох сетах програла німкені Лаурі Зігемунд.

WTA, Australian Open-2025, 1/32 фіналу

Лаура Зігемунд (Німеччина, WTA № 97) — Цжен Ціньвень (Китай, WTA № 5) – 2:0 (7:6, 6:3)

Це була перша зустріч суперниць. Минулого року Чжен зіграла у фіналі Australian Open, де програла Аріні Соболенко. Цікаво, що 36-річна Зігемунд 11-й раз у кар'єрі та вперше з весни 2022 року обіграла суперницю з топ-10.

Поєдинок тривав за 2 години й 18 хвилин. У першому сеті китаянка поступилася на тайбрейку – 3:7. Другу партію Чжен розпочала, програючи з різницею у два сети: спершу 0:2, а згодом 1:3 після обміну брейками. У підсумку партію китаянка закінчила поразкою 3:6.

Нагадаємо, Ціньвень – чинна олімпійська чемпіонка. Наразі вона найрейтинговіша тенісисткою, що завершила виступи на Australian Open у жіночій сітці. Китаянка гарантовано покине топ-5 світового рейтингу й опуститься щонайменше на сьому сходинку.