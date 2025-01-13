Друга ракетка України на мажарній ноті розпочала виступи на кортах Мельбурна

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу в основній сітці Australian Open-2025. У двох сетах наша спортсменка обіграла румунку Сорану Кирстю.

Australian Open-2025, 1/64 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 27) – Сорана Кирстя (Румунія, WTA № 71) – 6:4, 6:4

Це була четверта зустріч суперниць – Світоліна виграла 4-й очний поєдинок, який тривав 1 годину і 34 хвилини. За матч Еліна віддала лише одну свою подачу. Світоліна 11-й раз поспіль виграла стартовий поєдинок на Australian Open (востаннє вона не долала стартовий раунд ще у 2013 році).

Нагадаємо, для Еліни ця перемога стала першою з вересня 2024 року. Після завершення US Open українська тенісистка мала операцію на стопі, внаслідок чого пропустила завершальні турніри сезону. Світоліна перебуває за крок до ювілейної перемоги у матчах турнірів Великого Шлему – наразі у її доробку 99 звитяг.

У наступному раунді українська тенісистка зіграє проти 82-ї ракетки світу, американки Керолайн Доулгайд, яка розпочала Australian Open з перемоги над чеською кваліфаєркою Сарою Бейлек. Тенісистки проведуть між собою першу очну зустріч. Матч відбудеться у ніч на 15 січня.

До слова, крім Еліни, на кортах Мельбурна Україну також продовжують представляти Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Дар'я Снігур. Напередодні Australian Open-2025 залишила Юлія Стародубцева, поступившись у двох сетах Лейлі Фернандес з Канади.