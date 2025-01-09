Перші матчі наші спортсменки проведуть у ніч на 12 січня

У ніч на 9 січня відбулася церемонія жеребкування жіночої основної сітки Australian Open-2025. У першому раунді турніру змагатимуться одразу шість українських тенісисток: Марта Костюк (WTA № 18), Еліна Світоліна (WTA № 29), Даяна Ястремська (WTA № 33), Ангеліна Калініна (WTA № 48), Юлія Стародубцева (WTA № 100) і Дар'я Снігур (WTA № 139) – останній довелось подолати три раунди кваліфікації.

Перша ракетка країни Марта Костюк отримала 17-й номер посіву, а її суперницею стане японка Нао Хібіно. Еліна Світоліна, яка повернулася після травми (28-й посів), вийде на корт проти Сорани Кирсті з Румунії (WTA № 72). Даяна Ястремська у стадії 1/64 фіналу зустрінеться з Майяр Шериф із Єгипту (65-й посів на турнірі).

Ангеліна Калініна зіграє проти Онс Жабер з Тунісу, а першою суперницею Юлії Стародубцевої стане 30-та сіяна Лейла Фернандес з Канади. Найрейтинговішу опонентку отримала Дар'я Снігур – вона зіграє проти 10-ї сіяної, американки Даніель Коллінс.

Суперниці українок на Australian Open-2025 згідно з результатами жеребкування:

Марта Костюк (WTA № 18) — Нао Хібіно (Японія, WTA № 143)

️Еліна Світоліна (WTA № 29) — Сорана Кирстя (Румунія, WTA № 72)

Даяна Ястремська (WTA № 33) — Маяр Шериф (Єгипет, WTA № 65)

Ангеліна Калініна (WTA № 48) — Онс Жабер (Туніс, WTA № 40)

️Юлія Стародубцева (WTA № 100) — Лейла Фернандес (Канада, WTA № 31)

️Дар'я Снігур (WTA № 139) — Даніель Коллінс (США, WTA № 11)

Нагадаємо, Australian Open-2025 пройде в Мельбурні з 12 по 26 січня. Матчі основної сітки турніру стартують в ніч на неділю, 12 січня.