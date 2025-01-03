Українка здобула на турнірі четверту перемогу поспіль

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла у півфінал хардового турніру WTA 500 у Брісбені (Австралія). У 4-му раунді вона в трьох сетах переграла Кімберлі Біррелл (Австралія, WTA 113), витративши на перемогу 2 години й 40 хвилин.

WTA 500 Брісбен, хард, 1/4 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна, WTA № 55) – Кімберлі Біррелл (Австралія, WTA № 113) – 4:6, 6:1, 7:5

Для суперниць це була перша зустріч. Калініна сумарно зробила 9 ейсів, у доробку Біррелл лише 6. Проте українська тенісистка зробила і більше подвійних помилок – 4 проти 2 у суперниці. Перший сет забрала австралійка завдяки брейку, а в другому Ангеліна зрівняла рахунок, віддавши суперниці лише 1 гейм. У вирішальному третьому сеті Калініна відіграла прихований матчбол у 8-му геймі, а у 10-му пішла з матчболу.

Для Ангеліни ця перемога стала четвертою на турнірі. Раніше вона пройшла Яфань Вань та Діану Шнайдер. У чвертьфіналі вона помстилась Юе Юань за те, що китаянка в 1/8 фіналу вибила іншу українку Марту Костюк. Цікаво, що минулого року Калініна стартувала у Брісбені з другого кола, але вибула в першому ж матчі. Даяна Ястремська також вибула на старті турніру.

У півфіналі, який відбудеться 4 січня, Калініна зіграє проти росіянки Поліни Кудерметової (WTA № 107), яка у чвертьфіналі обіграла американку Ешлін Крюгер (WTA № 64). У паралельній дуелі зустрінуться ще дві «нейтралки» – білоруска Аріна Соболенко (WTA № 1) і росіянка Мірра Андрєєва (WTA № 16). Для українки цей півфінал стане шостим на рівні WTA і першим з травня 2024 року.